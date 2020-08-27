عاجل.. فوز خالد سليم بمقعد نقيب البيطريين بعد منافسة شرسة مع العامري

حسمت المؤشرات النهائية لنتائج فرز أصوات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين، تقدم الدكتور خالد سليم، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، بعد منافسة شرسة مع منافسه الأقرب الدكتور خالد العامري.

وكان الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، أعلن أن اللجان شهدت منذ بداية التصويت فى العاشرة من صباح الأربعاء، إقبال غير مسبوق من الأطباء البيطريين بالتصويت، مشيرا إلى أن بعض اللجان التى لم تتخط أصوات الناخبين بها من قبل فى أى انتخابات الـ50 صوت، تخطت الـ400 صوت، اليوم، ومازالت تستقبل الأطباء البيطريين للإدلاء بالأصوات.

وأضاف رئيس لجنة الانتخابات، أنه لأول مرة تشهد بعض اللجان امتلاء صناديق الاقتراع بها تماما، ويتم الاستعانة بصناديق جديدة، مثل فرعيات الشرقية، حيث لجنة التصويت بالزقازيق، تم الاستعانة بـ7 صناديق جديدة لها، بعد امتلاء صناديقها، منذ الساعة الثانية ظهرا، مشيرا إلى أن تلك اللجنة عدد الأعضاء المُسجلين بها حوالى 1571 طبيب بيطرى، لافتا إلى أن هناك إقبال من الأطباء البيطريين من أًحاب المعاشات للتصويت، فى الدقهلية، وأسيوط، الشرقية، وسوهاج، شعورا منهم بالمسئولية تجاه نقابتهم.