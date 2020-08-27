تعقيم وتطهير مساجد بني عبيد بالدقهلية استعدادا لصلاة الجمعة غدا

تابع حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة بني عبيد، بمحافظة الدقهلية، اليوم، أعمال رش وتعقيم وتطهير جميع المساجد بنطاق المركز، بالتعاون والتنسيق بين مجلس المدينة، وإدارة أوقاف بني عبيد، استعدادًا لصلاة الجمعة.

وقال حاتم قابيل، إن الفتح التدريجي لصلاة الجمعة يأتي وفق ضوابط حددتها وزارة الأوقاف، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومن الضوابط الموضوعة أيضًا، أن يكون إمام وخطيب المسجد معتمد من وزارة الأوقاف، كما تم التأكيد على عدم فتح دورات المياه، وأماكن الوضوء، على أن يتم غلق دور المناسبات الملحقة بالمساجد، مع عدم دخول الجنائز والصلاة عليها.

وشدد قابيل، في بيان نشرته صفحة المركز، على ضرورة التزام المصلين بالضوابط والإجراءات الاحترازية والالتزام بمسافات التباعد وارتداء الكمامات، وسجادة الصلاة الخاصة بكل مصلي، مع استمرار عملية التطهير والتعقيم بعد كل صلاة للحفاظ على حياة وصحة وسلامة المصلين للحد من انتشار الأمراض والفيروسات.