القصة الكاملة لمحاكمة شيري هانم وابنتها.. اعترافات تفصيلية وجلسة سرية

عقدت المحكمة الاقتصادية، اليوم، جلسة سرية لمحاكمة المتهمتين "ِشيري هانم وابنتها"، وذلك في قضية تعديهما على قيم المجتمع، وممارسة الدعارة والتحريض عليها، وجاء قرار الجلسة السرية، بعدما طلبت الأم المتهمة ذلك، حسبما أفاد المحامى أشرف فرحات، مقدم البلاغ ضدهما، وهو ما استجابت له القاضية مروة هشام بركات.

وقبل طلب عقد جلسة سرية، اعترفت المتهمتان تفصيليا بالاتهامات المنسوبة لهما والواردة بتحقيقات النيابة العامة، وتم استكمال ذلك، في الجلسة السرية، التي اقتصرت على الدفاع.

وأحضرت قوات الأمن المتهمتين، إلى مقر المحكمة، حيث حضرتا ترتديان ملابس الحبس الاحتياطي، والكمامات الطبية، وبعد انتهاء الجلسة السرية، صدر القرار بحجز الدعوى للحكم، بجلسة 30 سبتمبر المقبل.

ونسبت لهما النيابة العامة إعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها، فضلًا عن إنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بـ"إدارة البيان بمكتب النائب العام"، رصدت غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتان من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية للنيابة العامة، بموقع فيس بوك، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية للنيابة العامة.

وتزامنًا مع ذلك، تبينت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية -من خلال المتابعة والتحريات- انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، ما أثار غضب رواد المواقع، وأمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقي القبض عليهما وأحيلتا إلى النيابة العامة لاستجوابهما.

وشاهدت النيابة العامة المقاطع التي نشراها بالمواقع المذكورة، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية، لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.

وتبيّنت النيابة العامة من فحص هاتف الأخيرة العديد من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما طالعت النيابة بإرشاد المتهمة التحويلات البنكية التي تلقتها عبر أحد المواقع بشبكة المعلومات.