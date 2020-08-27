وزير الخارجية الفرنسي: لبنان مهددة بالزوال لو لم تتخذ إجراءات عاجلة

كررت فرنسا، اليوم، دعوتها لبنان إلى تشكيل حكومة سريعة واعتماد إصلاحات عاجلة، محذّرة أنه إذا لم يتم ذلك فإن البلاد تواجه خطر الزوال، وفقًا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في حديث لإذاعة "آر تي إل" الفرنسي، إن "الخطر اليوم هو اختفاء لبنان، لذلك يجب اتخاذ هذه الإجراءات".

وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، أشارت في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى أن لبنان يواجه تحديات كبيرة، إلى جانب التحديات الإنسانية الطارئة الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت البحري، مشيرة إلى أن المرحلة السياسية الراهنة من عمر لبنان، تتطلب تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ قرارات شجاعة، والقيام بإصلاحات جذرية لتجاوز الأزمة الاقتصادية.