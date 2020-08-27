قنديل: إنشاء 50 مركزا لاستلام وتجميع القطن من المزارعين في 4 محافظات

قال المهندس إبراهيم قنديل رئيس شركة الدلتا لتجارة وحليج الأقطان، إنه سيتم تطبيق منظومة القطن الجديدة في 4 محافظات "بني سويف، الفيوم، البحيرة، والشرقية"، وأن أهم مميزات منظومة تسويق التجارة عن طريق وزارة قطاع الأعمال، هو أن الفلاح يأخذ أعلى سعر للمنتج الخاص به، ويكون بنظام المزايدة.

وأضاف قنديل، خلال مداخلة عبر سكايب، على فضائية أم بي سي مصر 2، أنه يتم تسليم الفلاح الدبارة والدبارة القطنية والأكياس، لكي نقلل من نسبة التلوث الذي يعاني منه القطن المصري، وكل هدفنا من هذه المنظومة، هي إنشاء محال جديدة والقضاء على التلوث في القطن المصري، لأن هذه الظاهرة تسمى "المواد الغربية غير القطنية في القطن المصري"، هي من تقلل من سعره.

ووجه نصيحة للفلاحين، بأن يبعد تماما عن جني القطن في الحقل في أي نسيج بلاستيك سيزل، لأن هذا يضر محصول القطن الخاص بنا، لأنه كما يقال 2 سم من هذا السيزل، يعمل عملية حوالي 4000 متر، ويحولهم من رقم واحد إلى رقم 2.

وتابع، أنه تم إنشاء 50 مركز لاستلام وتجميع القطن من المزارعين، في الفيوم هناك 9 مراكز تجميع، بني سويف 7، الشرقية 15، والبحيرة 19، والشركة القابضة وفرت في كل مركز تجميع العمالة الفنية والإدارية اللازمة لذلك.