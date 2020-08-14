وزير قطاع الأعمال: نظام جديد لتداول القطن المصري لتطويره ورفع قيمته

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة معنية بتطوير مصانع الغزل والنسيج والحليج في مصر، ولتطوير تلك المصانع كان من الضروري الاهتمام بزراعة القطن في الأساس، مشيرا إلى أنه في عام 2018 قامت اللجنة المعنية بتطوير القطن بتطبيق تجربة نظام جديد لتداول القطن، وتم تجربته في محافظتين في عام 2019 لتقليل نسبة الشوائب في القطن المصري للرفع من جودته، ونسعي لتطوير سلاسل إمداد المصانع بالمواد الخام وبدأنا بنظام جديد للتداول.

وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن النظام الجديد يقوم على إعطاء أكياس لتجميع القطن بها، ويتم استلامها في 17 مركزا حكوميا بمحافظتين العام الماضي ومن ثم يتم عقد مزادات للتجار ، وفي العام الماضي امتنع التجار من الدخول لخطأ تم تداركه العام الجاري، ونأمل أن يدخل التجار معنا: "هما داخلين معانا في اللجنة علشان نعلن بدء فتح المزاد"، موضحا أن الوزارة تأمل للإتمام عمل 7 محالج حتى يستطيع القطن المصري بسباق القطن الأمريكي في البورصة العالمية، ونسعي للعودة إلى ذلك السباق، ومع تطوير المغازل والمحالج والنسيج سننجح في إحداث طفرة حقيقية به.

وأكد أن الغش قد امتنع بنسبة 95% في القطن المصري ونهدف للمنافسة في الأسواق العالمية لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن الوارة عملت على إدخال كفر الشيخ والبحيرة والشرقية فوق الـ55 مركز تجميع في أخر محافظتين.

وتابع: "الأسواق ليها علاقة بالشفافية، ولو العرض مش قابل الطلب هيظهر، ومفيش تاجر هيختلي بمزارع ويفرض عليه أسعار، وبنحرص أن تكون التكاليف قليلة والجودة عالية لتحقيق أعلي سعر ممكن للمزارعين ومنهم مزارعين الفيوم وبني سويف من قبل، والطلب على الأقطان بسبب جائحة فيروس كورونا قليل والأسعار العالمية مش جيدة، والكمية المزروعة السنة دي أقل من العام الماضي، ونأمل تحقيق أسعار جيدة بالنسبة لنا".

وفند: "الطلب على الملابس قل جدا، وبنجلاديش كانت عايشة على الملابس الجاهزة والمصانع قفلت بالكامل، ونأمل أنه سنة ويعدي بأذن الله".