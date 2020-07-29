الزراعة: القطن المصري الأحسن والأجود على مستوى العالم

قال عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية ومدير صندوق تحسين الأقطان بوزارة الزراعة، إن أحد أهم وظائف وزارة الزراعة، أن تستنبط أصنافا جديدة من القطن، ومنذ دخوله مصر حتى الآن، الوزارة استنبطت 100 صنف مصري، مؤكدا أن القطن المصري، أحسن قطن على مستوي العالم، فهو مبكر في النضج، ويوفر كمية المياه، ويحسن من صفاته.

وأضاف عبدالعظيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن كل الخير الموجود من زراعة القطن، سينعكس على المزارع خلال الفترة المقبلة، فضلا عن أن وزارة الزراعة، تنتج سلالات حديثة منتقاة كل عام من القطن، لكي توزعها على المنتجين، لكي يحصلوا على أعلى إنتاجية وصفات الجودة.

وأكد، أن القطن سلعة عالمية، ويتم مقارنته مع القطن على مستوى العالم، وأي خلل في جودته، تؤثر على السعر والتصدير، لذلك وزارة الزراعة حريصة على أن تمد المزارع سنويا، بتقاوي جديدة ومحسنة، بهدف الحصول على أعلى إنتاجية.