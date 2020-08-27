وزير الخارجية الصيني يتوجه إلى فرنسا للقاء ماكرون

يصل وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، غدًا الجمعة، إلى باريس، للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الفرنسي جون إيف لودريان، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وتأتي الزيارة في إطار جولة تدوم 5 أيام، يقوم بها وزير الخارجية الصيني في أوروبا، وتشمل إيطاليا، فرنسا، هولندا، ألمانيا والنرويج.

وتهدف الزيادة إلى بحث ملفات الحوار الاستراتيجي والتعاون المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالحرب التجارية مثل أزمة شركة "هواوي" ومشروع الجيل الخامس للإنترنت.

وفي إطار الزيارة، وقعت إيطاليا على 3 اتفاقيات خاصة بتصدير الغاز بين الدولتين.

جدير بالذكر أن إيطاليا تعتبر الدولة الأوروبية الوحيدة التي وقعت مع بكين على مشروع طريق الحرير الصيني الاستراتيجي وسط تحفظات أوروبية كبيرة.