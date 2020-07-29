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محمود مسلم

فرنسا تقترح إرسال بعثة دولية من مراقبين مستقلين إلى شمال غرب الصين

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أ ش أ
11:47 ص | الأربعاء 29 يوليو 2020
ماكرون

ماكرون

اقترحت فرنسا إرسال بعثة دولية من مراقبين مستقلين تحت قيادة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى إقليم "شينجيانج" شمال غرب الصين للتحقيق في وضع أقلية الإيجور في هذه المنطقة.

واستنكر وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لودريان" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء - الممارسات غير المبررة التي ارتكبها ضد أقلية أيجور، مضيفا أنه إذا قالت السلطات الصينية أن تصريحاته لا أساس لها من الصحة، فمن الضروري الذهاب إلى هناك للتأكد من الوضع.

وكان وزير الخارجية البريطاني "دومينيك راب" قد اتهم الصين بارتكاب "انتهاكات جسيمة وصادمة لحقوق الإنسان" في حق أقلية الإيجور في منطقة شينجيانج الواقعة شمال غرب البلاد.

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