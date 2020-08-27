طقس الجمعة مائل للحرارة على القاهرة وشبورة صباحا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد الجمعة مائلًا للحرارة رطبًا على القاهرة والوجه البحري مع وجود شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

ويكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية، وطقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح تنشط، ويكون الطقس حارًا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أما ليلًا فيكون الطقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وشبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجة البحرى والقاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 35 24

الإسكندرية 31 21

وادي النطرون 33 22

طنطا 34 23

شبين الكوم 34 23

دمنهور 33 22

بلطيم 32 22

مطروح 30 22

السلوم 32 22

سيوة 35 22

بورسعيد 31 26

دمياط 31 24

الزقازيق 34 23

المنصورة 33 23

الإسماعيلية 36 22

السويس 36 24

العريش 32 23

رفح 31 23

رأس سدر 36 24

نخل 36 18

نويبع 37 27

طابا 36 25

كاترين 33 19

الطور 35 26

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 29

الفيوم 35 24

بنى سويف 36 24

المنيا 37 22

أسيوط 37 23

سوهاج 38 25

قنا 39 26

الأقصر 39 27

أسوان 40 26

إدفو 39 26

أبوسمبل 40 27

الوادي الجديد 39 24

شلاتين 37 27

أبو رماد 36 27

حلايب 37 28

رأس حدربة 36 28