الطقس اليوم الخميس 27-8-2020 في مصر والدول العربية

توقع خبراء الأرصاد الجوية بهيئات الأرصاد بعدد من الدول العربية، عن حالة الطقس اليوم الخميس وتستعرض "الوطن" في السطور التالية حالة الطقس في مصر وعدد من الدول العربية.

الطقس في مصر

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، مع شبورة مائية صباحا، على أن يكون لطيفا ليلا، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى.

وبالنسبة للسواحل الشمالية، فيسود طقس معتدل، والرياح معتدلة أيضا تنشط أحيانا على السواحل الغربية، فيما يكون الطقس لطيفا ليلا.

أما عن حالة الطقس على جنوب سيناء فيسود طقس حار، والرياح نشطة، فيما يسود طقس حار نهارا على شمال الصعيد، ويكون لطيفا ليلا، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يكون الطقس معتدلا ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ومن المتوقع، بحسب الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية.

الطقس في السعودية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، عن أنه يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، نجران.

وكذلك على مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية منها. في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان، عسير، تمتد إلى الباحة.

الطقس في الأردن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، تبقى الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.