مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق السخنة

لقى شخص مصرعه وإصابة 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق العين السخنة – السويس، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى السويس العام والمصابين إلى مستشفى التأمين الصحي.

وكان اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق، بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق السخنة مما أدى إلى وفاة رجل وإصابة 8 أشخاص.

وقال مصدر طبي في السويس، إن المصابين في حالة مستقرة في مستشفى التأمين ويتقلون العلاج في قسم الطوارئ، والمتوفى إلى مشرحة السويس العام.