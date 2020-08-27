محامي ريهام سعيد: حكم حبس سما المصري رادع ومتوقع

قال المحامى شعبان سعيد، دفاع الإعلامية ريهام سعيد، إن الحكم الصادر بحبس سما المصري بتهمة سب موكلته، رادع ومتوقع لأن الإساءة فاقت كل الحدود وكانت العبارات خادشة للحياء، وتُعد طعنًا في الأعراض، وتسيء لسمعة العائلات.

وقضت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، اليوم، بمعاقبة المتهمة سما المصري، بالحبس لمدة سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه، لاتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، كما شمل الحكم إلزامها بأن تؤدي للمجني عليها مبلغ 40 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وبهذا الحكم يرتفع إجمالي الأحكام الصادرة بحق سما المصري، إلى 5 سنوات، بعدما عوقبت الشهر الماضي، بالحبس لمدة 3 سنوات، في قضية التحريض على الفسق، وهي أحكام ليست نهائية، وقابلة للاستئناف أمام المحكمة الأعلى وهي محكمة الجنح المُستأنفة، التي قد تؤيد الحكم أو تخففه أو تلغيه وتقضي بالبراءة.

وأوضح أمر إحالة المتهمة في قضية السب والقذف، وحمل رقم 535 لسنة 2020، أنها وفي غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، قذفت المجني عليها ريهام سعيد، بأن أسندت لها أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها.

وتضمن هذا الأمر طعناً في عرضها، بأن ظهرت في مقطع مصور ووجهت للمجني عليها العبارات المبينة وصفًا بالأوراق، وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.

وتُحاكم سما المصري، في قضية ثالثة، متعلقة بالتحريض على الفسق، عن طريق صناعة 5 فيديوهات مُخلة بالآداب العامة، وذلك في البلاغ الذي قدمه المحامي أشرف فرحات.