تركيا تفشل في عرقلة 6 طائرات يونانية ضمن مناورة "إلهة القانون"

كشفت مصادر لموقع "كاثمريني" اليوناني، أنَّ تركيا حاولت عرقلة 6 طائرات يونانية من طراز "إف 16" وهي في طريقها إلى قبرص من الجانب التركي، للمشاركة في المناورات العسكرية المشتركة تحت اسم "إيونوميا" نسبة لإلهة القانون والتشريع اليونانية، وفقًا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وواصلت اليونان مناوراتها العسكرية المشتركة مع كل من فرنسا وقبرص وإيطاليا، في مواجهة التهديدات التركية في شرق المتوسط.

وشاركت 6 طائرات مقاتلة يونانية من طراز "إف - 16"، اليوم، في المناورات، ولدى عودتها إلى قواعدها عبر قبرص، حاول الجانب التركي عرقلتها، إلا أن محاولاته باءت بالفشل.

وانطلقت الطائرات اليونانية الـ6 من جزيرة كريت، في وقت مبكر، اليوم، للانضمام إلى طائرتين أخريين من طراز "إف - 16" تمّ نشرهما في قبرص ومقاتلات "رافال" الفرنسية.

وعادت الطائرات إلى جزيرة كريت بعد التدريبات، التي راقبها رئيس أركان الدفاع اليوناني، كونستانتينوس فلوروس، من مقر وزارة الدفاع في أثينا.

وجرى الترحيب بالتمرين المشترك، الذي أطلق عليه اسم "إيونوميا" نسبة لإلهة القانون والتشريع اليونانية، باعتباره نجاحًا مدويًا لأنه يوضح حالة استعداد القوات المسلحة اليونانية.

وكانت تركيا أطلقت اليوم إخطارًا بحريًا جديدًا "نافتكس"، للتدريبات في شرق البحر الأبيض المتوسط يومي 1 و2 سبتمبر المقبل، على أن تجرى التدريبات قبالة مرسين قبالة الساحل الشمالي لقبرص.