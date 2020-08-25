اليونان تدعو لفرض عقوبات أكثر صرامة على تركيا: لن تقتصر على الشركات

دعا نائب وزير الخارجية اليوناني ميليشياديس فارفيتسيوتيس، المفوضية الأوروبية، لتقديم خيارات مختلفة حول كيفية معاقبة تركيا على انتهاكها الحقوق السيادية لليونان وقبرص في منطقة شرق البحر المتوسط، رافضًا أن تقتصر العقوبات على شركات النفط فقط.

ونقل موقع "كاثمريني" اليوناني عن فارفيتسيوتيس، قوله: "ما نشهده ليس خطأ شخص أو شركة، إنه نتيجة لسلوك دولة بأكملها، ويجب توجيه العقوبات إلى تلك الدولة، ونتوقع من السيد جوزيب بوريل تقديم خيارات مختلفة حول كيفية تطبيق هذه العقوبات"، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وأضاف فارفيتسيوتيس: "يجب أن تعلم تركيا أننا مستعدون لتقديم هذه المسألة إلى محكمة العدل الدولية، وأن تعلم أنّ التوتر العسكري في المنطقة، أمر من شأنه أن يأتي بنتائج عكسية، إذ لا يمكننا التفاوض تحت التهديد بالسلاح".

جاءت تصريحات نائب وزير الخارجية اليوناني تزامنًا مع زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى أثينا وأنقرة اليوم الثلاثاء على التوالي، في إطار جهود برلين لنزع فتيل التوتر بين اليونان وتركيا.

يذكر أنّ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يستعدون لمناقشة فرض عقوبات على تركيا خلال الأيام المقبلة، في ضوء التوترات بين أنقرة وأثينا بشأن حقوق التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط.