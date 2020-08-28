مدير التنمية المستدامة لموارد مطروح: لدينا أجود أنواع الصوف العالمي

قال المهندس محمود عيد الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إن محافظة مطروح تتميز بأجود أنواع الصوف العالمي، وهو صوف الأغنام البرقي مع العمل على إحياء تلك الصناعات البيئية اليدوية المميزة للمحافظة والحفاظ عليها من الاندثار بالتعاون مديرية التربية والتعليم بمطروح.

وقال "الأمير"، اليوم، "أجرينا بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم ومركز التنمية المستدامة، لتحقيق أقصى استفادة لأبناء المحافظة من الإمكانات المتوافرة بالمركز البحثي من معدات وآلات حديثة وكوادر تدريبية متميزة".

من ناحية أخرى، تفقد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، الخميس وحدة غزل وتصنيع الصوف بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء والمقرر إقامة فصل للمشغولات البدوية اليدوية من خلال برتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومركز بحوث الصحراء وكان في استقباله المهندس محمد الشربيني مدير وحدة ذات الطابع الخاص نائباً عن المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، وإسلام عيسى مدير وحدة غزل وتصنيع الصوف.

وأكد "النيلى" أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وافق على فتح فصل للمشغولات الصوفية والبدوية اليدوية للفتيات ملحق بوحدة التدريب، على المشغولات الصوفية البدوية واليدوية بمركز التنمية المستدامة بمنطقة القصر بمطروح لتدريب طالبات المدارس الصناعية الذي سيجري إنشاوه لأول مرة على أرض محافظة مطروح.

وأوضح مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن مطروح من أهم المحافظات التي تشتهر بتربية أغنام البرقي والتي لها سمعة عالمية لقلة الدهون بها، وتعتبر أصولي أغنام الغرقى بمطروح من أعلى الأصناف ذات القيمة السوقية، نظرا لكثافة خيوط الصوف المستخرج من أغنام البرقى، وسهولة تحوير صوفها لإعادة استخدامه في صناعات يدوية وبيئية عدة تخص الثقافة البدوية.