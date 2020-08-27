مظهر شاهين ينتقد عبدالله رشدي: يغيب عنك فقه الواقع ولا يغرك مؤيدوك

انتقد الشيخ مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بعض آراء الداعية عبدالله رشدي، واصفًا إياها بأنها تغيب عن فقه الواقع وفقه التعايش، مضيفًا أنه من الممكن أن تكون بعض آراء رشدي صحيحة من الناحية الفقهية في زمان ما، لكنها لا تتماشى مع الواقع.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أن بعض الآراء كانت تتماشى مع أزمنة سابقة، لكنها لا تناسب الفترة الحالية، لا سيما أننا في ظل أوقات تُستهدف فيها الأمة من أعداء في الداخل قبل الخارج، وفق تغير الزمان والمكان، موضحًا: "إذا استغل رشدي ملكته الدعوية في نشر المحبة بين الناس ونزع فتيل الفتنة الطائفية الذي يحاول البعض إشعاله لكان ذلك أفيد، فليس من الحكمة أن تُثار مثل قضايا جدلية وخلافية في هذا التوقيت الصعب، وهي معلومة للناس، وقد تضره أكثر مما تفيده".

"شاهين" لـ"رشدي": نحن نفهم جيداً وما تقوله يضر أكثر مما ينفع

وحول قرار وزارة الأوقاف بمنع صعود عبدالله رشدي إلى المنبر، أشار الشيخ مظهر شاهين: الوزارة ليس لها مصلحة في أن تتجنى على إمام من أئمتها، بل قامت في وقت سابق بتمكينه من منبر مسجد السيدة نفيسة، وهو أحد أكبر المنابر بالجمهورية.

ونصح شاهين، عبدالله رشدي، قائلًا: "لا تغّرك بعض الأصوات التي توافقك القول من مؤيديك، فإنها تستفيد بكل تأكيد من الحالة الجدلية التي تثيرها بآرائك"، مطالبًا، بضرورة أن يضع الداعية عبدالله رشدي مصلحة الوطن ولم الشمل أمام نصب عينيه، ونذكره بقول (انما اهلك من كان قبلكم كثرة جدالهم).

كما وجه الشيخ مظهر نصيحة للأئمة، بأن تتسع صدورهم للانتقاد، فليس أحد منا معصوم من الخطأ وأذكرهم بقول الإمام الشافعي "رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب"، لافتًا: "ليس شرطًا أن بعض المعترضين على عبدالله رشدي غير فاهمين ما يقوله، بل أننا نفهم جيدًا ما يقوله، ونفهم أيضًا أن قوله لا يفيد بقدر ما يضر بالمصلحة العامة وبنظرة الناس لسماحة الدين الإسلامي".

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت منع صعود رشدي من المنبر أو إلقاء دروس دينية بالمساجد، وقال رشدي ردًا على مهاجميه، في تصريحات سابقة لـ"الوطن": "من يهاجمني يكون إما بسبب عدم فهمه للكلام أو يكون فاهم بس الكلام مش عاجبه"، لافتًا أنه يقوم بإعادة الشرح مرات عديدة وبأشكال مختلفة لمن لا يستطيع فهم الكلام، بحسب قوله، وتابع: "أما من يفهمون مغزى الكلام فالهجوم منهم متوقع لأنهم يريدون هدم ثوابت الدين".