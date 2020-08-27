الصحة: "الكبد" أكثر الأمراض التي تقتل صاحبها حال إصابته بكورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنّ أكثر الأمراض المزمنة التي تعرض صاحبها للوفاة حال إصابته بفيروس كورونا هو الكبد، لافتة إلى أنّ معدلات انخفاض إصابات فيروس كورونا، يساوى "فتح اقتصاد" والإبقاء على الوظائف في القطاعات المختلفة، ليس في مصر وحدها بل في دول العالم كافة.

وأضافت زايد، في تقرير أذاعه التليفزيون المصري، أنّ الحالة الوبائية والصحية للدولة ترتبط بالسياحة وبالأنشطة التجارية والسياحية، التي لن تعود سوى بانخفاض الإصابات، مطالبة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنّ البرنامج الرئاسي للكشف عن الأمراض المزمنة تردد عليه أكثر من 3.5 مليون مواطن، بإجمالي مليونين تلقوا العلاج بالفعل بشأن المبادرة.