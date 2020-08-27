نصائح الصحة للمواطنين في صلاة الجمعة: لا تتبادلوا المصاحف

وضعت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا المستجد داخل المساجد، بالتزامن مع قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعودة صلاة الجمعة في المساجد ابتداءً من الغد، مع تحديد مدة الخطبة لتكون في حدود 10 دقائق.

وطالبت وزارة الصحة بتوفير مناشف غير قابلة للاستخدام مرة أخرى، وسلال مهملات للتخلص منها، والمحافظة على التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر، وحال عدم القدرة على الحفاظ على التباعد يجب ارتداء الكمامات.

وشددت الوزارة على ضرورة التنظيف المستمر للأشياء والأسطح التى تلمس كثيرا، واستخدام كل شخص السجادة الخاصة به، وتوافر الصابون والماء ومحلول فرك اليدين الكحولي، والالتزام بآداب السعال والعطس، مؤكدة ضرورة استمرار غلق دورات المياه.

وزارة الصحة تنصح المواطنين بعدم تبادل الأدوات مثل المصاحف

ونصحت الوزارة المواطنين بعدم تبادل الأدوات أو الأشياء، مثل المصاحف، أو حتى معقم اليدين، وحال الشعور بأي أعراض على المصلي، يجب ترك المكان فورا.

الصحة: تسجيل 206 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها

وأعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 206 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقالت الوزارة إنّه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أنّ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 97825 حالة من ضمنهم 68713 حالة تعافت، و5317 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم واتس آب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.