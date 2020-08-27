الصحة: مصر من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات احترازية شهد لها العالم

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان ورئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية الدولية، إن مصر كانت من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات شهد بها العالم كله لمواجهة فيروس كورونا المستجد وأشادت بها المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية.

وأضاف عبدالفتاح، خلال حواره مع الإعلامية هدير أبوزيد، في برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أمرت بتشكيل لجنة في اليوم التالي للإعلان عن الجائحة في الصين، حيث جرى تدشين خطة قومية للاستعداد والتصدي والاستجابة لجائحة كورونا التي كانت محتملة، ولذلك كانت مصر مستعدة لأول إصابة في 13 فبراير.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، أنه نتيجة للإجراءات الاحترازية التي طبقتها مصر استطاعت احتواء المرحلة التي شهدت أعلى إصابات بفيروس كورونا، وأصبحت من الدول المتقدمة التي أعلنت السيطرة على الوباء حتى وصلت إلى 89 حالة.