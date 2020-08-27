ننشر صور المتهمين بتنفيذ مذبحة الدويقة

تنشر "الوطن" الصور الأولى للمتهمين بتنفيذ مذبحة الدويقة التي وقعت مساء الجمعة الماضي وراح ضحيتها الشقيقين أكرم كلاي 43 سنة وشقيقه كريم كلاي 37 سنة، على أيدي كل من كل من هاني شكمان ويوسف شكمان ومحمد شكمان، "أولاد شكمان" بسبب وجود خلافات سابقة بين الطرفين لقيام المجني عليه أكرام كلاي وشقيقه أمير بالتشاجر مع هاني شكمان وضربه بسلاح أبيض وأسفر عن بتر إصبعين.

بداية الواقعة بتلقي المقدم علي فيصل رئيس مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا من الأهالي مساء الجمعة بنشوب مشاجرة ومتوفى في دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة إكرامي كلاي 43 سنة، مصاب بعدة طعنات وجروح ذبحية بالرقبة، والعثور على شقيقه كريم كلاي 37 سنة مصاب بإصابات بالغة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى والمتوفى للمشرحة.

وكشفت التحريات، أن 3 أشقاء وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة، حيث إنه قبل 5 سنوات رفض المتوفى بناء المتهم غرفة بجوار منزله، وعندما شرع في البناء قام المتوفى بالتعدي عليه بسلاح أبيض أسفر عن بتر 3 أصابع للمتهم، ودخل المجني عليه السجن لقضاء عقوبة بالسجن 5 سنوات.

وقبل أيام، خرج من السجن وترك المنطقة هو وعائلته وذهبوا للإقامة في منطقة السلام، ويوم الواقعة حضر المجني عليه وشقيقه، لتقديم واجب العزاء في أحد أصدقائه بالمنطقة، الذي توفي أثناء عمله بأحد الجراجات.

وبعد تقديم واجب العزاء، وأثناء خروجهما من المنطقة تفاجئا بالأشقاء الثلاثة ينتظرونهما بالأسلحة البيضاء، وقاموا بالاعتداء عليهما، ولفظ أحدهما أنفاسه الأخيرة، بينما أصيب شقيقه بإصابات بالغة، وتوفي أثناء تلقي العلاج بمستشفى الحسين الجامعي، وعقب تقنين الإجراءت، تم ضبط المتهمين الثلاثة والأسلحة المستخدمة في الواقعة، واعترفوا بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام.