مقتل عامل على يد أبناء عمومته في سوهاج

لقي عامل مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في الرأس، بدائرة مركز شرطة ساقلته بمحافطة سوهاج.

واتهم والده 3 أشخاص من أبناء عمومته بارتكاب الواقعة، لخلاف على قطعة أرض بذات الناحية، حيث ألقت الشرطة القبض على المتهمين وبحوزة أحدهما بندقية آلية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ساقلتة المركزي.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلته يفيد ورود بلاغ بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفى بدائرة المركز.

انتقل مساعد مدير الأمن لفرقة الشرق ومأمور وضباط المركز إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين مقتل "عبد الرازق.ع.ع"، 25 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية نتيجة إصابته بطلق ناري بمؤخرة الرأس، أخطرت النيابة العامة وقررت نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

بسؤال والد المجني عليه، "عاشور.ع"، 63 عاما، مزارع، ويقيم بذات الناحية، اتهم أبناء عمومته كل من "أحمد.ا.ع" 31 عاما عامل، " فؤاد.ن.ف" 20 عاما، عامل، "طارق.ا.ف"، 21 عاما، عامل، ويقيمون بذات الناحية بالتعدي على نجله المذكور وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزه الأول، بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض.

تمكنت ضباط وحدة مباحث المركز، من ضبط المتهمين وبحوزة الأول السلاح المستخدم عبارة عن بندقية آليه، و5 طلقات من ذات العيار وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة للسبب ذاته.

حرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وباشرت التحقيقات.