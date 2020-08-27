سما المصري تنهار بعد الحكم عليها والأمن ينقلها لسجن القناطر

نقلت قوة أمنية المتهمة سما المصري، إلى محبسها بسجن القناطر، بعد الحكم عليها في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس لمدة سنتين، وتغريمها 100 ألف جنيه.

وانهارت "سما" بعد الحكم عليها، ودخلت في نوبة بكاء، ونقلها الأمن إلى الحجز الخاص بالمحكمة، واستقلت عربة الترحيلات.

وقضت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، اليوم، بمعاقبة المتهمة سما المصري، بالحبس لمدة سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه، لاتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، كما شمل الحكم إلزامها بأن تؤدي للمجني عليها مبلغ 40 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وبهذا الحكم يرتفع إجمالي الأحكام الصادرة بحق سما المصري، إلى 5 سنوات، بعدما عوقبت الشهر الماضي، بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، في قضية التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، في الدعوى الذي أقامها المحامى شعبان سعيد أيضا، وكيلًا عن الإعلامية ريهام سعيد.