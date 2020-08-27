استئناف سما المصري على حبسها بتهمة سب وقذف ريهام سعيد 20 سبتمبر
كتب:
هيثم البرعى
05:07 م | الخميس 27 أغسطس 2020
المحكوم عليها سما المصري
حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية جلسة 20 سبتمبر المقبل، لنظر الاستئناف المقدم من المتهمة سما المصري على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.
وقضت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، اليوم، بمعاقبة المتهمة سما المصري، بالحبس لمدة سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه، لاتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، كما شمل الحكم إلزامها بأن تؤدي للمجني عليها مبلغ 40 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.