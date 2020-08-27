تصاعد التوترات بين تركيا واليونان.. ودعوة أمريكية للحوار

ذكر "البيت الأبيض" أنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبّر في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن قلقه من التوتر القائم حاليًا بين اليونان وتركيا.

وقال "البيت الأبيض" إنَّه دعا الدولتين العضوين بحلف شمال الأطلسي إلى الحوار بخصوص نزاعهما على الحقوق في موارد الطاقة بشرق البحر الأبيض المتوسط.

وكان "ترامب" بحث في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أمس، أيضا القضايا الثنائية والإقليمية ومنها البحر المتوسط. وتصاعدت حدة التوتر بين تركيا واليونان منذ أن أرسلت أنقرة سفينة المسح أوروتش رئيس إلى مياه متنازع عليها في شرق البحر المتوسط هذا الشهر في خطوة اعتبرتها غير قانونية.

وتدور خلافات شديدة بين تركيا واليونان بشأن السيادة على موارد النفط والغاز في المنطقة بشأن امتداد الجرف القاري لكل من الدولتين في المياه التي تنتشر فيها جزر معظمها يونانية.

وكشفت مصادر موثوقة لموقع "كاثمريني" اليوناني، اليوم، أنَّ تركيا حاولت عرقلة 6 طائرات يونانية من طراز "إف 16" وهي في طريقها إلى قبرص من الجانب التركي، للمشاركة في المناورات العسكرية المشتركة تحت اسم "إيونوميا" نسبة لإلهة القانون والتشريع اليونانية.

وواصلت اليونان مناوراتها العسكرية المشتركة مع كل من فرنسا وقبرص وإيطاليا، في مواجهة التهديدات التركية في شرق المتوسط. وشاركت 6 طائرات مقاتلة يونانية من طراز "إف - 16"، أمس، في المناورات، ولدى عودتها إلى قواعدها عبر قبرص، حاول الجانب التركي عرقلتها، إلا أن محاولاته باءت بالفشل.

وانطلقت الطائرات اليونانية الـ6 من جزيرة كريت، أمس، للانضمام إلى طائرتين أخريين من طراز "إف - 16" تم نشرهما في قبرص ومقاتلات "رافال" الفرنسية.

وعادت الطائرات إلى جزيرة كريت بعد التدريبات، التي راقبها رئيس أركان الدفاع اليوناني، كونستانتينوس فلوروس، من مقر وزارة الدفاع في أثينا.