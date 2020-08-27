44 رسالة جنسية بين الأم والعشيق.. تفاصيل جديدة في وفاة طفل بجرعة مخدر

"مكالمات هاتفية ورسائل جنسية" على هاتف سيدة ثلاثينية ادعت أمام الأطباء في المستشفى أن ابنها مات بأزمة قلبية أثناء نومه، لكن الواقعة تكشفت بعد قرابة ساعة أمام فريق البحث الجنائي الذي عكف على مناقشة والدة الطفل وخلال فحص هاتفها كانت المفاجآت تتوالي ومنها رسائل جنسية كثيرة تجاوزت 44 رسالة متبادلة بين الزوجة وعشيقها من خلال تطبيق واتس آب، ومكالمات هاتفية سبقت واقعة وفاة الطفل بقرابة 40 دقيقة.

4 ساعات متصلة قضتها الزوجة الثلاثينية "م. ع" أمام المباحث حكت فيها عن تفاصيل جريمتها بقولها: "اللي حصل كان من غير ما أقصد ماكنتش عايزة أقتل ابني، بس كنت عايزة أفضى لعشيقي عشان من أسبوع ما شفناش بعض، وكنا عايزين نبقى مع بعض في هدوء قبل ما ييجي جوزي من الشغل، ورحت اشتريت قرص برشام منوم بعد ما قلت للدكتور أنا تعبانة جدًا ومش قادرة أنام من يومين، كنا عايزين نقضي وقت حلو مع بعض أنا وعشيقي، عشان كده حطيت لابني قرص منوم، بس للأسف راح فيها ومات".

"الدنيا اسودت في وشي وكنت عارفة إن المباحث هتكشف كل حاجة، بس قلت إن ابني مات وهو نايم عشان الموضوع يمر من خلال الأطباء، بس الكلام ده مامرش عليهم". واصلت المتهمة اعترافها أمام جهات التحقيق بتهمة قتل طفلها عمدًا بجرعة مخدر زائدة لتتفرغ لعشيقها التي أمرت بحبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وشمل قرار تجديد الحبس عشيقها بتهمة التستر على الجريمة.

وطوال ساعة كاملة شرح الزوج أنه كان يشك في سلوك زوجته منذ عدة أشهر لكنه لم يتمكن من الوصول إلى دلائل واضحة تثبت خيانتها، خاصة أنها كانت تبرر تأخرها عن المنزل بأنها في زيارة شقيقتها وصديقاتها، حتى ظهرت الحقيقة الجلية بعد أن استضافت عشيقها في منزل الزوجية وقتلت طفلها بالمخدر.

وأضاف الزوج: "عرفت بالحقيقة لما اتصلت بيا وقالت ابننا تعب فجأة ونقلته للمستشفى بس مات، ولما جريت على هناك عرفت من الأطباء أن الوفاة مش طبيعية".

أما العشيق فحاول التنصل من الجريمة مدّعيًا عدم معرفته بما صنعته العشيقة وأنه تفاجأ بها تخبره أن ابنها فاقد الوعي، فاصطحبها للمستشفى وهناك عرف أنَّه جثة هامدة.

كان قسم شرطة المعصرة قد تلقى بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال طفل متوفى، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وبالفحص تبين إعطاء الأم "م. ع" طفلها الرضيع جرعة مخدرات زائدة للاستمتاع مع عشيقها لممارسة الجنس بداخل شقتها في غياب زوجها ما تسبب فى وفاة الطفل، وتمّ تشكيل فريق بحث، وجرى إلقاء القبض على المتهمة "م. ع" ربة منزل وعشيقها "م. ف" وأحيلا إلى النيابة للتحقيق. اتهم الزوج زوجته بالزنا وقتل طفلهما بجرعة مخدرة، في محضر الشرطة، بعد ما كشفت الشرطة مقتل طفلهما وتبين أن زوجته وضعت أقراصًا مخدرة للطفل في كوب العصير حتى تتفرغ لعشيقها وقت وجود الزوج المخدوع خارج المنزل.