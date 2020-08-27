رئيس التحرير

محمود مسلم

الإفتاء: يجوز صيام عاشوراء منفردا دون يوما قبله أو بعده

كتب:

عبد الوهاب عيسي
05:06 م | الخميس 27 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكدت دار الإفتاء، أنه يجوز صوم يوم عاشوراء منفردًا، دون صيام يوم قبله أو بعده، خاصة أنه يوافق هذا العام يوم السبت.

وأضافت الدار على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الجمهور من العلماء يرى أنَّه يجوز صيام يوم السبت منفردًا إذا كان هناك سببٌ لهذا الصوم؛ وذلك إذا وافق يوم السبت عادةً للصائم؛ كمَنْ يصوم يومًا ويُفْطِر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان مَثَلًا، أو إذا صام الشخص يومًا قبل السبت أو يومًا بعده، ومن صام تاسوعاء وعاشوراء فصيامه صحيح، ولا يلزمه يوم ثالث.

اقرأ المزيد:

الإفتاء: يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا دون صيام قبله أو بعده

متحدث النواب: أرجأنا مشروع قانون الإفتاء تقديرا لشيخ الأزهر

رحلة قانون الإفتاء من وإلى دينية النواب: البرلمان يؤجل والأزهر يشيد

الأزهر يشيد بعدم تصويت النواب على قانون الإفتاء: إعلاء لأحكام الدستور