الإفتاء: يجوز صيام عاشوراء منفردا دون يوما قبله أو بعده

أكدت دار الإفتاء، أنه يجوز صوم يوم عاشوراء منفردًا، دون صيام يوم قبله أو بعده، خاصة أنه يوافق هذا العام يوم السبت.

وأضافت الدار على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الجمهور من العلماء يرى أنَّه يجوز صيام يوم السبت منفردًا إذا كان هناك سببٌ لهذا الصوم؛ وذلك إذا وافق يوم السبت عادةً للصائم؛ كمَنْ يصوم يومًا ويُفْطِر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان مَثَلًا، أو إذا صام الشخص يومًا قبل السبت أو يومًا بعده، ومن صام تاسوعاء وعاشوراء فصيامه صحيح، ولا يلزمه يوم ثالث.