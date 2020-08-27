محافظ مطروح يتابع استعدادات نهائي دوري الصم والبكم بحضور وزير الشباب

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، خلال جولته الميدانية مركز شباب مطروح، بسرعة استكمال أعمال التطوير بالمدرجات ودهانات للمباني، والأعمدة ومراجعة أعمال الكهرباء، وعمل يافتة باسم المحافظة، في واجهة المدرجات، وتراك حول الملعب القانونى، لتيسير تدريبات الفرق الرياضية والحكام، بالإضافة إلى تطوير مدخل المركز بالشكل الحضاري.

ونبه "شعيب"، اليوم، على أصحاب المبانى المحيطة بالإلتزام بقانون اللون الموحد ودهان جميع واجهات المبنى، مع قطع الخدمات عن غير الملتزمين، موجها لخالد عبد الحميد مدير عام مديرية الشباب والرياضة، بالمتابعة المستمرة للأعمال حتى الانتهاء منها، استعدادا لإقامة نهائى دورى مراكز الصم والبكم على مستوى الجمهورية الأسبوع المقبل، بحضور وزير الشباب والرياضة.