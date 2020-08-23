وزارة الشباب: طاقم طبي لمتابعة الحالة الصحية للاعبي دوري الصم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة التنسيق مع مديرية الصحة بمحافظة مطروح برئاسة الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لتوفير طاقم طبي لمتابعة الحالة الصحية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بدوري مراكز الشباب للصم، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشؤون الوزير "مكتب ذوي القدرات والهمم"، خلال الفترة من 20 أغسطس الجاري حتى 4 سبتمبر المقبل، بملعب مركز شباب مطروح.

يأتي ذلك وسط تنفيذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، والضوابط العامة لعودة نشاط كرة القدم، والتي وضعتها وزارة الشباب والرياضة.

وخاطبت وزارة الشباب والرياضة جميع منتخبات الصم المشاركة في منافسات الدوري بعد قرار استئنافه لإجراء الاختبارات الطبية اللازمة لفيروس كرونا المستجد على لاعبيها قبل المشاركة وتقديم شهادة طبية إلى الطاقم الطبي تفيد ذلك قبل بدء المنافسات.

ويقوم الطاقم الطبي بمتابعة الحالة الطبية لكل اللاعبين والأجهزة الإدارية والفحص اليومي المتكرر لدرجة الحرارة للاطئنان على الحالة الصحية لهم، وكذا الكشف الدوري على طاقم الحكام المنوطين بإدارة المباريات المتبقية بالدوري.

ويتشكل الطاقم الطبي برئاسة الدكتور مبروك سالم الشحات مدير إدارة المستشفيات بصحة مطروح، وعضوية كل من الدكتور أحمد محمد غانم، رحاب فوزي مسعود، ماجدة مطاوع عبدالكريم عضو فريق مكافحة العدوى، والطاقم الطبي له سلطة استبعاد أو منع الدخول إلى شخص تظهر عليه الأعراض بما يحقق السلامة للجميع.

وتقوم مديرية الشباب والرياضة بمطروح بوضع نظام ثابت معتمد لتطهير الأدوات الرياضية قبل التدريب أو المباريات، وتوفير الكحول والمطهرات في أماكن متعددة بالملعب، والإشراف على تطهير الملعب وغرف الملابس ودورات المياه والأماكن المشتركة قبل بدء التدريب أو المباريات.