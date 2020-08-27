جامعة سوهاج تواصل تلقي طلبات الالتحاق ببرنامج علوم الأعمال

يواصل مركز التعليم المدمج بجامعة سوهاج، فتح الباب لسحب استمارات التقدم في برنامج بكالوريوس التجارة "علوم الأعمال"، والذي من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول به اعتبارًا من أكتوبر 2020.

وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، إن البرنامج يُنفذ بالشراكة مع جامعة القاهرة، ويقبل الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات المتوسطة بشرط مرور خمس سنوات، موضحًا أنه سيتم تسجيل المتقدمين بعد اجتيازهم اختبارات القبول التي تضم امتحانات في أساسيات اللغة الإنجليزية، والعربية، والحاسب الآلي.

وقال الدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج، إن الأوراق المطلوبة للتقدم للبرنامج الجديد بنظام التعليم المدمج والساعات المعتمدة تشمل أصل شهادة المؤهل، وأصل شهادة الميلاد كمبيوتر، وأصل شهادة التجنيد أو مستخرج، وصورة بطاقة الرقم القومي، و6 صور شخصية، موضحًا أنه بعد الانتهاء من إجراءات التقدم، سيتم البدء في اختبارات القبول المقرر انعقادها في 10 من أكتوبر المقبل.