رئيس جامعة سوهاج يتابع أعمال الإنشاءات بمستشفى الطوارئ والجراحات

تفقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج أعمال الحفر والإنشاء بمشروع مبنى مستشفى الطوارئ وجراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب داخل المستشفى الجامعي، يرافقه الدكتور حمدي سعد مدير المستشفى الجامعي.

وخلال متابعته، أكد "عزيز" على سرعة الانجاز والالتزام بالبرنامج الزمني وإزالة كافة العقبات التي من الممكن أن تعيق سرعة تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن المشروع قد تم إسناده للشركة الوطنية للمقاولات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه، ومن المتوقع أن ينتهي العمل فيه خلال 24 شهرا.

وأوضح الدكتور حمدي سعد، أنه يتم تنفيذ المشروع على مساحة 1400 متر مربع، ويشمل المبنى "بدروم ودور أرضي"، بالإضافة إلى 7 أدوار متكررة بخدماتها وعنابر للعناية المركزة والعناية فائقة التعقيم، وغرف للعزل وعنابر وغرف لإقامة المرضي، وقسم للطوارئ وأقسام للأشعة والمعامل، إلي جانب عدد من الغرف الإدارية والخدمية.