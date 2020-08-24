جامعة سوهاج تفتتح فعاليات المعسكر الإرشادي لاستقبال طلاب الثانوية العامة

افتتح الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أمس، فعاليات المعسكر الإرشادي والتوعوي لاستقبال طلاب الثانوية العامة وتعريفهم بخدمات مكتب التنسيق والإدارات التي يتم التعامل معها، و الذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، في الفترة من 22 أغسطس الحالي وحتى 30 سبتمبر المقبل، يرافقه الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات.

وقال الدكتور أحمد عزيز، إن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالطالب الذي يمثل عصب العملية التعليمية، وتقوم بتذليل كل العقبات أمام الطلاب وخصوصا الجدد منهم، وتوفير جميع الخدمات والإمكانات لتلبية احتياجات طلاب الثانوية العامة أثناء مرحلة التنسيق، بداية من دخولهم الحرم الجامعي وحتى الانتهاء من عملية التنسيق.

وأوضح رئيس الجامعة، خلال اجتماعه مع مسئولي إدارات رعاية الشباب، أنه ناقش كل التجهيزات والاستعدادات النهائية لمرحلة التنسيق، وشدد على ضرورة توفير كل السبل والإجراءات، للتسهيل على الطلاب وتعريفهم بكليات الجامعة والإدارات التي سيجرى التعامل معاها.

وقال صبري محمود مدير إدارة رعاية الشباب المركزية والمشرف العام علي المعسكر، أنه تم تجهيز أماكن مخصصة لاستقبال الطلاب بدءاَ من البوابة الرئيسية، وتحت إشراف فريق من طلاب عشيرة الجوالة، إضافة إلى تخصيص استراحة لأولياء الأمور حتى الانتهاء من عملية التنسيق، وتوفير مندوب عن كل كلية لتعريف الطلاب بأقسامها وشروط الالتحاق بكل قسم.

وأضاف حماده إسماعيل، مدير إدارة الجوالة والمشرف التنفيذي على المعسكر، أنه تم إعداد لوحات إرشادية بأماكن التنسيق، وتخصيص بعض المعامل المركزية بالحرم الجامعي القديم للتنسيق الإلكتروني، وتضم المعمل التجاري بمدرجات كلية التجارة "نادي تكنولوجيا المعلومات"، ومعامل مركز مشروع تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات بمبنى كلية الطب البشري، ومعمل الحاسب الآلي بالمبنى الأكاديمي بكلية الطب، وتجهيز شاشات عرض مخصصة تبث أفلام تسجيلية عن الجامعة والكليات وإداراتها والأنشطة الطلابية التي يجري تنفيذها.