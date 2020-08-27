"سينرجي وأروما" تقدمان "الملك" لنجيب محفوظ رمضان 2021

انتهت شركتا سينرجى وأروما برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، من وضع الخطوط الرئيسية لمسلسل "الملك"، من بطولة النجم عمرو يوسف، الذى سيقدم شخصية "أحمس" طارد الهكسوس، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، للمخرج حسين المنباوى.

من جانبه، قال المنتج تامر مرتضى ممثلاً عن شركة أروما، إن مسلسل "الملك"، سيكون أحد أضخم وأهم إنتاجات شركتى سينرجي وأروما لموسم دراما رمضان 2021، لما يتضمنه العمل من حروب وخيل وملابس وديكورات، حيث يتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، مضيفا أن هذا المسلسل سيكون أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى، وسيكون هناك أضخم مؤثرات بصرية من تنفيذ فريق أروما.

وأضاف "مرتضى" أنه تم بالفعل الاستقرار على عناصر العمل الرئيسية، حيث تم التعاقد مع مهندس الديكور محمد عطية، والاستايلست مونيا فتح الباب، لبدء التجهيز للعمل من ديكور وملابس، وكذلك الموسيقى التصويرية للموسيقار هشام نزيه.

وأكد "مرتضى" أن المسلسل سيشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات جارٍ التعاقد معهم، مشيرًا إلى أن المشاريع الضخمة التى نفذتها وقدمتها الشركة المتحدة خلال العامين الماضيين، جعلت السوق المصرية قادرة على تقديم أعمال فى غاية الأهمية وتحمل جميع المواصفات العالمية.