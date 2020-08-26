توسيع مركز إبداع ومتحف نجيب محفوظ

يستعد صندوق التنمية الثقافية لإضافة الطابق الثالث من مركز ابداع ومتحف الأديب العالمي نجيب محفوظ، الكائن بتكية محمد بك أبو الدهب إلى سيناريو العرض المتحفي، بعد الانتهاء من أعمال تجهيز الطابق المذكور.

وقال أحمد نسيم المشرف الإداري على المتحف، في تصريح لـ "الوطن": إن الشركة المنفذة للمشروع بدأت في العمل على تجهيز الطابق الثالث تمهيدا لإضافته إلى سيناريو العرض المتحفي، ليتم بذلك توسيع المتحف إلى ثلاثة طوابق بدلا من طابقين.

وأشار إلى أن أعمال التجهيز لا تعوق استقبال الزوار بعد أن عاد المتحف لاستقبال زائريه بشكل يومي من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة، عدا يوم الثلاثاء يوم الإجازة الأسبوعية.

ومتحف الأديب العالمي نجيب محفوظ من المتاحف الهامة التي افتتحت خلال عام 2019، وتوثق لسيرة أديب نوبل.