المسماري ينفي استهداف الجيش لتشكيلات مسلحة غرب سرت

نفى المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، ما تردد من أنباء بشأن قيام وحدات من القوات المسلحة باستهداف التشكيلات المسلحة في منطقة العمليات غرب سرت بالمدفعية.

وأكد المسماري، في بيان أوردته بوابة "إفريقيا" الإخبارية، اليوم، التزام قوات الجيش بوقف إطلاق النار المعلن يوم 8 يونيو الماضي.

وأوضح المسماري أن هدف الميليشيات من نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة هو تبرير ما ستقوم به من عمليات عدائية ضد قوات الجيش "للتغطية على المظاهرات الشعبية الرافضة لاستمرار حكومة السراج والغزو التركي ومرتزقته والمليشيات الإجرامية التي تسيطر على العاصمة طرابلس".