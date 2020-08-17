الجيش الليبي: قطر وتركيا قدمتا كل شيء لتشكيلات حكومة السراج

قال الجيش الوطني الليبي، إن قطر وتركيا قدمتا كل شيء لتشكيلات حكومة السراج، وفقا لما أعلنته قناة "العربية".

وأوضح أن الأتراك يعولون على المرتزقة في ليبيا وأن تركيا تفتعل الأزمات ليس في ليبيا فقط.

وأعلنت "قناة العربية"، أن قطر قررت إرسال مستشارين عسكريين لتدريب العناصر الليبية، مشيرة إلى توقيع اتفاق تركي قطري مع حكومة فايز السراج لتعزيز قدرات تشكيلاتها العسكرية.

وكانت مصادر ليبية مطلعة قالت اليوم إن وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار والقطري خالد بن محمد العطية، يصلان إلى طرابلس، اليوم الاثنين، للقاء عدد من المسؤولين في حكومة السراج من أجل بحث الملفات العسكرية شرق مدينة مصراتة ووضع خطة للهجوم على سرت والجفرة.