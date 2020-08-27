اليونان تدعو الناتو لعدم التسامح مع أعمال تركيا العدوانية

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، خلال محادثات مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج اليوم الخميس، إن "على الحلف ألا يستمر في التسامح مع الأعمال العدوانية التركية في شرق المتوسط".

ودعا دندياس حلف شمال الأطلسي إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة مع تركيا، مشدداً على أن تصرفات أنقرة تنتهك مبادئ الأطلسي وتقوض تماسك وفعالية الحلف، وفقا لما نشره موقع "العربية".

كما نقلت وسائل إعلام يونانية عن مصادر دبلوماسية قولها، إن ستولتنبرج تعهد باتخاذ خطوات للمساعدة في تهدئة الوضع.

في هذا السياق، أكدت وسائل إعلام يونانية اليوم، أن تركيا فشلت في اعتراض مقاتلات يونانية شاركت في مناورات في البحر المتوسط.

وذكرت صحيفة "إيكاثميريني" اليونانية، أن ست مقاتلات يونانية من طراز "إف-16" شاركت اليوم في تدريبات عسكرية مشتركة مع قبرص وفرنسا وإيطاليا بشرق البحر المتوسط.

ونقلت الصحيفة عن مصادر موثوقة قولها، إن تركيا رصدت المقاتلات الست وهي في طريقها إلى قبرص، مضيفةً: "الجانب التركي حاول اعتراض الطائرات خلال عودتها لكن المحاولة باءت بالفشل".

وفي سياق آخر، دعا وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس اليوم دول الاتحاد الأوروبي "للدفاع عن قيم ومبادئ الاتحاد في مواجهة تحركات تركيا غير القانونية والاستفزازية في شرق البحر المتوسط".

من جهتها، دعت ألمانيا، الخميس، إلى وقف المناورات البحرية في شرق المتوسط لإفساح المجال أمام بدء محادثات بين اليونان وتركيا اللتين تتنازعان حول موارد الغاز وترسيم الحدود البحرية.

ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في برلين، التوتر في شرق المتوسط، حيث يخشى المراقبون من أن يتحول النزاع بين العضوين في حلف الأطلسي إلى مواجهة عسكرية عرضية.

وأعلنت تركيا، الخميس، عن تدريبات عسكرية عند أطراف مياهها الإقليمية في الزاوية الشمالية الشرقية للبحر المتوسط، بعد أن أجرت اليونان تدريبات شاركت فيها فرنسا وقبرص وإيطاليا.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي حاول القيام بوساطة بين الطرفين، للصحافيين: "نحن بحاجة إلى حل دبلوماسي لهذا النزاع، الشروط المسبقة لهذه المحادثات هي أن تتوقف هذه المناورات في شرق المتوسط".

وأضاف: "بالتأكيد لن تجلس الأطراف إلى الطاولة عندما تكون السفن الحربية قبالة بعضها بعضا في شرق المتوسط".