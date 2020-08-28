عاطل يعترف بابتزاز 30 فتاة: شغلانة حلوة وفيها فلوس ومصيف بالساحل

"أنا ملقتش شغل.. عملت نفسي ظابط والبنات بتحب الظباط.. جمعت الفلوس وروحت الساحل أصيف.. شغلانه حلوة وفيها فلوس ومرح"، بهذه الكلمات اعترف عاطل بتفاصيل انتحاله صفة ضابط شرطة وابتزاز الفتيات.

وكشفت التحريات أن المتهم استغل معرفته بـ 30 فتاة من بينهم 17 موظفة بإحدى المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، واستولى منهم على مبالغ مالية تجاوزت 100 ألف جنيه، وتوجه إلى الساحل لقضاء مصيف بصحبة صديقته الخليجية، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عاطل له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة البحيرة) لانتحاله صفة ضابط ومزاولته نشاطًا إجراميًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حيث استدرج وابتز العديد من الفتيات لتحقيق مكاسب مالية، مستخدماً عدة أسماء مستعارة.

وجرى القبض على المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على نشاطه الإجرامي، و5 إيصالات لحوالات بريدية بإجمالى مبلغ 24100 جنيه محولة له بريديًا من قٍبل المجنى عليهن.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب 30 واقعة ابتزاز، منها 4 وقائع قام المجنى عليهن بتحرير محاضر بها، وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.