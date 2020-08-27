تفاصيل ضبط أمير زايد أحد متورطي جريمة "فيرمونت": متهم في قضية شبيهة

تمكّنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد المتهمين المتورط مع آخرين في التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نايل ستي"، قبل هروبه خارج البلاد، وتمّ التحفظ على المتهم، وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، اليوم، بحبس المتهم أمير زايد، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نايل سيتي"، في القضية التي فجرتها المجني عليها مؤخرًا بالإبلاغ عن واقعة تعرضها للاغتصاب في الفندق، وفتحت النيابة التحقيقات فيها وأمرت مؤخرًا بضبط وإحضار المتهمين.

وألقت الشرطة القبض على المتهم أمس، في أثناء محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين؛ لاتهامه في واقعةٍ مماثلةٍ للواقعة سالفة الذكر، وذلك بعدما تبين أن 7 من المتهمين هربوا إلى خارج البلاد في يوليو الماضي، على 3 دفعات.

واتخذت النيابة العامة، إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين في قضية فتاة فيرمونت وذلك بعد أن تبين هروبهم خارج البلاد خلال الأسابيع الماضية.

ووفقًا للتحقيقات، فإنّ المتهمين غادروا البلاد خلال 3 أيام هي 27 و28 و29 يوليو الماضي بعد تداول بياناتهم وصورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لتوقيتات هرب المتهمين، فإنهم غادروا البلاد قبل أن تقدم المجني عليها بلاغها للمجلس القومي للمرأة في 4 أغسطس، والذي بدأت فور تلقيها البلاغ وقرت النيابة حينها وضع المتهمين على قوائم منع السفر وترقب الوصول.

وكانت النيابة، قررت أمس ضبط وإحضار المتهمين بعد سماع أقوال المجني عليها وشهادة بعض الشهود.

وجاء خطاب الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ثابتٌ فيه مغادرةُ سبعة من المتهمين -الصادر أمرٌ من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة- إلى خارج البلاد عبر (ميناء القاهرة الجوي)، وذلك بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بـ"الإدارة العامة للجوازات والهجرة".