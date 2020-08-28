بالمستندات.. لجنة دوري مراكز الشباب ترد على تساؤلات المديريات

عقدت اللجنة المنظمة لـ دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة، اجتماعاً للرد على العديد من الاستفسارات الواردة من مديريات الشباب والرياضة، بشأن الشروط الخاصة بتنفيذ الدوري ومواعيد التصفيات النهائية.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع على مد فترة التصفيات التمهيدية إلى 20 سبتمبر القادم، وتكوين الفريق من 30 لاعبا منهم 20 لاعبا تحت السن مواليد (1/1/2000 إلى 31/12/2003) منهم 10 لاعبين فقط مقيدين بسجلات الاتحاد المصري لكرة القدم، وعدد 10 لاعبين فوق السن مواليد (1/1/1985 إلى 31/12/1999) وجميعهم غير مقيدين بالاتحاد.

وأقرت اللجنة أحقية أعضاء مجلس الإدارة المشاركة في الدوري مع عدم صرف أي مميزات مالية لهم، وكلفت اللجنة منسقي الدوري بتسجيل جميع اللاعبين على موقع وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 25 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر القادمين، على أن تقام منافسات الدوري بعد الانتهاء من هذه التصفيات.

وأكدت اللجنة على مشاركة 6 لاعبين تحت سن 21 عاما من بداية المباراة وحتى نهايتها، وتغيير اللاعبين البدلاء حسب رغبة المدير الفني طبقاً للائحة الاتحاد المصري لكرة القدم.