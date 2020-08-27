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"التعليم العالي" تعلن عن منحة الدكتوراه لصندوق "نيوتن مشرفة"

كتب:

الوطن
06:57 م | الخميس 27 أغسطس 2020
وزارة التعليم العالي

وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الاستمرار في تلقي طلبات الحصول على منحة "نيوتن مشرفة" للدكتوراه، والممولة من جانب المجلس الثقافي البريطاني والإدارة المركزية للبعثات، كجزء من الإعلان الموحد للبعثات لعام 2020-2021.

ويمكن للراغبين في الحصول على المنحة التقديم من خلال موقع الإدارة المركزية للبعثات من هنـــــــا على أن يكون آخر موعد لتقديم طلبات الحصول على المنحة يوم 1 أكتوبر.

وسيقوم المجلس الثقافي البريطاني بإقامة جلسة تعريفية يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر الساعة 1:00 ظهراً، لتوضيح المزيد من المعلومات حول المنحة وشروطها، كما سيتم تخصيص فقرة لطرح الأسئلة على المسئولين عن إدارة المنحة مباشرة.

و‎للمشاركة في الجلسة التعريفية، يرجى إرسال الاسم قبل موعد الجلسة بيومين على الأقل، وذلك على البريد الإلكتروني التالي من هنــــــا

وللحصول على مزيد من التفاصيل عن منحة "نيوتن مشرفة"، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للمجلس الثقافي البريطاني من هنــــــا

وللاطلاع على الإعلان الموحد للبعثات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية للبعثات من هنــــــا

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