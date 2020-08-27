التعليم العالي: نتيجة التنسيق خلال 72 ساعة من إغلاق الموقع

قال السيد عطا، المشرف العام على التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، خلال 72 من إغلاق الموقع الإلكتروني للمرحلة، لافتا إلى أن السابعة مساء اليوم، سيتم إغلاق باب تسجيل رغبات المرحلة، مطالبا جميع الطلاب غير المسجلين لرغباتهم حتى الآن ضرورة الإسراع والانتهاء من تسجيل كل الرغبات قبل موعد الإغلاق.

وأكد رئيس قطاع التعليم في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المرحلة الثانية للتنسيق ستنطلق خلال 24 ساعة فور الإعلان عن الحد الأدنى لها لجميع الشعب بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة أعمال التنسيق لم ترصد أي شكاوى بشأن التسجيل للرغبات حتى الآن.

وكان السيد عطا، أكد أن مرحلة تقليل الاغتراب لتنسيق الكليات 2020، ستنطلق بعد الإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الكليات خلال 72 ساعة، مؤكدا أنها ستتاح لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات، وفقا للنسبة المقررة بـ10% من إجمالي عدد الطلاب لكل كلية.

وانطلقت، السبت الماضي، أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألفا و855 طالبا، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألفا و665 طالبا، و327.5 درجة فأكثر للأدبي بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألف و165 طالبا، ليصل إجمالي طلاب هذه المرحلة إلى 149 ألفا و685 طالبا.