"التعليم العالي": 149 ألفا و500 طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الخميس، أنَّ عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 149 ألفًا و500 طالب وطالبة للعام الجامعي 2020-2021.

وأكّد رئيس قطاع التعليم، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا أنَّ هناك إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الخميس.

كما أوضح "عطا"، أنَّه تمّ فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارًا من صباح السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي "الكمامة"، حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

جدير بالذكر، أنَّ تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس الجاري.