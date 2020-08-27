كاتب تركي: وزير داخلية أردوغان يدير حزبا جديدا من وراء الكواليس

كشف الكاتب التركي أحمد تاكان، أن حزب "الصواب" المقرر الإعلان عنه قريبًا، هو واجهة سياسية يديرها في الخفاء وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وكان وزير الصحة التركي السابق، رفعت سيردار أوغلو، تقدم إلى وزارة الداخلية التركية بالتماس لتأسيس حزب جديد تحت مسمى "حزب الصواب"، وقال أعضاء مؤسسون إن الحزب سوف يكون صوتًا لمن فقدوا الأمل في أحزاب الحكومة والمعارضة.

وأوضح تاكان، في مقالته بصحيفة "ميلي جازيت" التركية، أنه تلقى معلومات من داخل حزب العدالة والتنمية، بأن حزب الصواب، بقيادة رفعت سيردار أوغلو، هو حزب صويلو غير المعلن.

وأوضح موقع "أوضة تي في" التركي، أن رفعت سيردار أوغلو كان عضوًا سابقًا بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وإنه صديق مقرب من وزير الداخلية سليمان صويلو، وشغل عدة مناصب حكومية رفعية، من بينها منصب وزير الصحة لمدة عامين، كما شغل منصب عمدة بيرجاما عن الحزب.

وأشار الموقع، إلى أن سيردار أوغلو يعمل منذ عامين على تأسيس الحزب الجديد، وأنه تقدم اليوم بوثائق تأسيس الحزب إلى وزارة الداخلية.