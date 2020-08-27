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محمود مسلم

لبنان يسجل 689 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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أ ش أ
08:03 م | الخميس 27 أغسطس 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 689 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 14935 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية "بي سي آر" التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة - في بيان لها - إلى تسجيل 7 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 146 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 9070 فحصًا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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