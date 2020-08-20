كورونا في الشام والعراق.. ارتفاع إجمالي إصابات لبنان إلى 10347 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 22.522.245 ، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 789.036 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 15.198.263حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، الهلع في جميع دول العالم، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأربعاء، تسجيل 589 إصابة جديدة بالوباء ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 10347 حالة.

وأشارت الوزارة اللبنانية، في بيان، إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين لترتفع حصيلة الوفيات إلى 109 حالات، وفقا لما ذكرته وكالة أـنباء "الشرق الأوسط".

وذكرت وزارة الصحة، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 7207 فحوصات.

ارتفاع إجمالي إصابات الأردن إلى 1482 شخص

وفي الأردن، أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، تسجيل 44 إصابة جديدة بالوباء، منها 43 محلية، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا المستجد إلى 1482 إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأوضح جابر، خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء، أمس الأربعاء، أن الحالات توزعت على 22 حالة في حدود العمري، منها 18 لعمال تحميل من الجنسية المصرية، وحالتين من باكستان، وحالتين لأردنيين، كما سجلت 3 حالات محلية في لواء الرمثا لمخالطين و 15حالة في العاصمة عمان لمخالطي حالات مؤكدة، 11 منهم أردنيون و3 مصريين وعراقي، بالإضافة إلى حالتين في محافظة الزرقاء وحالة في محافظة العقبة.

وأضاف جابر، أن الإصابات المحلية منذ يوم الجمعة قبل الماضي وصلت إلى 195 حالة، مشيرا إلى تسجيل 16 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، موضحا أن فرق الاستقصاء أجرت،أمس الأربعاء، 7294 فحصا ليصل إجمالي الفحوصات إلى 713214 فحصا.

من جانبه، أعلن محافظ العقبة محمد الرفايعة، أمس الأربعاء، تسجيل أول إصابة بكورونا المستجد في المحافظة لأحد موظفي الجمارك في ساحة رقم 4.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس الأربعاء، تسجيل حالة وفاة في مخيم شعفاط، و424 إصابة جديدة بكورونا المستجد، و522 حالة تعافٍ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأوضحت الكيلة في تصريح صحفي، أن نسبة التعافي بلغت 61.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 38.3%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

وأشارت الكيلة، حول الأوضاع الصحية للمصابين، إلى أن 27 مريضاً يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الأربعاء، وفاة فلسطينيين من دورا في الخليل، وحوارة في نابلس متأثرين بإصابتهما بكورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الوفيات في فلسطين جراء الفيروس إلى 126.

وتسلمت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، شحنة مساعدات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمساعدتها في مواجهة الوباء، تضم كمامات، وأقنعة وجه، وألبسة واقية، وجهاز فحص حرارة.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في سوريا إلى 1927

وفي سوريا، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 83 إصابة جديدة وشفاء 14 حالة ووفاة 5 حالات، مشيرة في بيان، إلى أن حصيلة الإصابات بكورونا المستجد بلغت 1927 شفيت منها 445 حالة وتوفيت 78، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا".

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا المستجد في العراق إلى 188802

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، أمس الأربعاء، أنه "تم فحص (20356) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (345459)".

وأوضحت الوزارة العراقية، أنها سجلت 2529 حالة شفاء في العراق، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من الوباء إلى 134369، مضيفة أنه تم تسجيل 4093 حالة إصابة جديدة لتصل حصيلة الإصابات بكورونا المستجد 188802.

وأشارت الصحة العراقية، إلى تسجيل 85 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا المستجد إلى 6121، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.