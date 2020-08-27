وزير النقل لـ"الوطن": خطة مستقبلية لمحطة قطارات للوجه البحري في قليوب

قال الفريق كامل الوزيري، وزير النقل، إن هناك خطة مستقبلية لإنشاء محطة قطارات للوجه البحري في قليوب/ شبرا الخيمة، موضحا أن محطة السكك الحديدية في رمسيس أنشئت عام 1856، وكان تعداد السكان في ذلك الوقت 4 ملايين نسمة.

وقال في حوار لـ"الوطن"، إن القادم من الصعيد إلى رمسي لا يسكن في رمسيس بل يستقل مواصلات أخرى للانتقال لأماكن متفرقة.

وتساءل أنه في حالة اعتبار أن نقل المحطة النهائية لقطارات الصعيد تمييز عنصري، ضد أهالي الصعيد، فماذا عن أهالي القاهرة والوجه البحري الذين اعتادوا السفر للصعيد لزيارة الأماكن التاريخية بها من خلال استقلال قطار رمسيس وخاصة في موسم الشتاء.

أحد أهالي الصعيد لـ"وزير النقل": أنت عارف الصعيد ده كام محافظة

يُذكر أنَّ وجَّه أحد المواطنين المنتمين إلى الصعيد، رسالة غاضبة إلى الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عقب قراره بعدم وصول قطارات الصعيد إلى محطة سكك حديد رمسيس وتوقفها بمحطة بشتيل.

وقال المواطن الصعيدي في رسالة عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنت عارف الصعيد ده كام محافظة، تعرف إنه 55 مليون مواطن في مصر من الصعيد، اللي انت عايز تمنعهم من دخول محطة رمسيس".

وأضاف المواطن الصعيدي في رسالته: "لما أنت وزير وبتقول كدة أومال لو مش وزير هتقول إيه، إنت كدة بتمنع المواطن من دخول وطنه، لما الصعيد مهبط الرجالة ومهبط الزعماء والكرماء مايدخلوش المحطة مين يدخلها".

وتابع المواطن الصعيدي: "في يوم من الأيام كان رئيس جمهوريتك من الصعيد، وكتير من المفكرين والكتاب والأدباء من الصعيد".

وواصل المواطن الصعيدي رسالته الغاضبة: "طلعولنا جواز سفر نروح بيه هناك بقى كأننا داخلين دولة تانية، ليه بتهزمونا الهزيمة السيئة دي، ماحدش قالك اللي بتقوله ده غلط؟ ماحدش عدل عليك وقالك ماينفعش كده؟"، مختتمًا رسالته: "إنت عشان ماتعرفش الصعيد بتقول كدة، لو تعرف الصعيد ماكنتش هتقول كده".