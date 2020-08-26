نائب بشتيل يشيد بمحطة قطارات الصعيد: هتبقى زي أوروبا وتخدم الصعايدة

أثار الإعلان عن تخصيص محطة لقطارات الصعيد في مدينة بشتيل بالجيزة بدلا من محطة مصر برمسيس جدلًا واسعًا، بين من اعتبروها خدمة للأهالي ومن وصفوها بأنها تمييز ضد الصعايدة، وهو ما نفته وزارة النقل.

وأكد النائب محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب عن دائرة بشتيل، أن إنشاء محطة بشتيل والإعلان عن استقبالها قطارات الصعيد بدلًا من توقفها في محطة مصر يعد إنجازًا كبيرًا للدولة المصرية، مؤكدًا أن هدف الحكومة هو فك الاشتباك والتكدس المروري في القاهرة.

وأضاف الصعيدي لـ"الوطن"، أن القيادة السياسية تسعى منذ فترة طويلة لتخفيف التكدس في القاهرة وأول إنجازاتها في هذا الملف كان العاصمة الإدارية الجديدة ونقل المصالح الحكومية إليها ثم محطة بشتيل وتأتي باقى المشروعات تباعًا.

وأشار إلى أن كل قطارات الصعيد بدلا من التوقف في محطة مصر برمسيس ستتوجه إلى محطة بشتيل وهي منطقة ليست بعيدة عن القاهرة ولكنها مكان حيوي وقريب من كل المناطق.

وأكمل الصعيدي أن قرار محطة بشتيل استراتيجي يصب في مصلحة الصعايدة وسيسهل على ركاب القطارات، متابعا: الراكب هينزل من القطر هياخد المترو يروح أي مكان يريده في مصر مثل أوروبا.

النائب للصعايدة: لا تنساقوا للشائعات

وتابع: "إنشاء هذه المحطة في بشتيل شرف لدائرتنا وسيترتب عليها تنمية حقيقية في المنطقة وستجعلها أكثر حيوية"، مطالبا الصعايدة بعدم الانسياق وراء الشائعات، بحسب قوله، لأن وجود محطة القطارات في هذه المنطقة في مصلحتهم أولا.

وبدأت وزارة النقل، في تنفيذ مخطط محطة بشتيل، في يناير 2019، بتكلفة إجمالية قدرها 350 مليون جنيه، للمرحلة الأولى منها.

وتشمل المرحلة الأولى من المحطة البالغ مساحتها، 36 فدانًا، مجمع ورش لصيانة العربات والجرارات، إلى جانب 12 رصيفًا على يتم الانتهاء منها خلال عامين.

وتضم المرحلة الثانية من المحطة، إقامة 10 أبراج سكنية، مجاورة لمبنى المحطة، إضافة إلى إنشاء 2 فندق على الطراز الفرعوني، تصنيف 3 نجوم، وإقامة 2 جراج للسيارات الملاكي، لمنع الزحام خارج حرم الموقع المحدد لوصول وخروج الركاب.

وتقدر تكلفة الإجمالي للمرحلتين الأولى والثانية، بنهاية فترة التنفيذ بنحو 4.7 مليار جنيه، تمويل ذاتي من موارد هيئة السكة الحديد.

وأكد كامل الوزير وزير النقل، أمس، أن الهدف من إنشاء محطة سكة حديد جديدة، توفير خدمة أفضل لأهالي الصعيد وراحتهم، وتخفيف الزحام بمحطتي رمسيس والجيزة.

ويحد منطقة بشتيل الواقعة في منطقة شمال الجيزة، محطة سكة حديد إمبابة، يسبقها على نفس الخط محطة سكة حديد مترو المنيب الجيزة.

ويمر بجوار محطة بشتيل، 4 محاور مروية رئيسية، وهي :ترعة الزمر، وشارع السودان، وأحمد عرابي وشارع المطار.