نواب الصعيد عن أزمة محطة بشتيل: هنقعد مع الوزير وسنطرح بدائل

طالب عدد من نواب البرلمان من وزير النقل إعادة النظر فى قرار تخصيص محطة بشتيل، لقطارات خط الصعيد بمنطقة امبابة محافظة الجيزة، بدلاً من محطة مصر في رمسيس، وأشار النواب إلى أن هذه القرارات التى تمس قطاع عريض من المواطنين بمحافظات الصعيد لا يمكن السماع عنها ومعرفتها من وسائل الإعلام، وانما تحتاج إلى دراسة وتوضيح من المسئولين المعنيين بهذا القرار.

كان عددا من نواب البرلمان عن محافظات الصعيد قد تقدموا بطلبات إحاطة ،امس، وهو اليوم الأخير من اعمال دور الانعقاد الخامس لبحث هذا الأمر.

وقد فرضت هذه القضية نفسها على الجلسات البرلمانية أمس، ولاسيما فى ظل وصف بعض النواب للقرار الحكومى بكونه نوعا من التمييز وذلك بالمخالفة للدستور، وفى المقابل أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن الزحام الذى تشهده محافظة القاهرة يجب التخلص منه من خلال البحث عن بدائل للحد من هذا الاختناق .وقال: انه لايجوز بأى حال من الاحوال ان تكون هناك محطة واحدة رئيسية فى القاهرة .مشيرا إلى تجربته خلال اقامته بدولة فرنسا ،وقال:فى فرنسا يوجد ٨ محطات قطار رئيسية.

وفى الساعات الماضية كشف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أنَّ العمل يسير على قدم وساق لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمحطة سكة حديد بشتيل الجديدة، مشيرًا إلى أنَّه تمّ الانتهاء من كافة التصميمات الخاصة بالمحطة، وستكون بديلًا لمحطة مصر برمسيس، وستكون مخصصة لقطارات الوجه القبليوذلك بهدف الحد من الزحام .

وفى تحرك برلمانى سريع، أكد النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب ل "الوطن "،أنه سيلتقى بالفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل لاستيضاح حقيقة الأمر حول توقف دخول قطارات الصعيد إلى محطة رمسيس .وأشار إلى أن توضيح الحقائق على لسان المسئول المختص ستكون هى الفيصل فى نزع فتيل الأزمة الدائرة الأن بين أهالينا من الوجه القبلى .

ورفض النائب محمد الغول عضو مجلس النواب، عن محافظة أسوان هذا القرار، وقال: بعض المسئولين فى الحكومة يتعاملوا مع الصعايدة وأهل الوجه القبلى كمواطن درجة تانية ،وهو نوع من التميبز المرفوض بموجب الدستور والقانون .

وأشار الغول ل"الوطن" إلى ان هناك حالة غضب بين اهالينا فى الصعيد بسبب هذا القرار، ولاسيما أن الغالبية من مرتادى هذة القطارات هم من الفئات محدودة الدخل ،فضلا عن ان بعضهم ترتبط اعماله بمنطقة وسط البلد والبعض الاخر يكون ملجائه وملاذه عند قدومه للقاهرة هو لوكاندات شارع رمسيس والتى يتراوح سعرها السرير فيها من بين ١٠ إلى ٢٠ جنيه لليلة الواحدة، وبالتالى توقف القطارات فى مدينة بشتيل بالجيزة سيضطرهم إلى البحث عن ملاذ جديد بقيمة مالية مضاعفة عن ما اعتادوا دفعه سابقا خلال اقامتهم بالقاهرة .

وشدد "الغول"أن ٩٠%من المترددين على عيادات عمارات الاطباء بشارع رمسيس هم من سكان محافظات الوجه القبلى ،فيكون مقصده هو الانتقال للقاهرة لواسطة القطار لأخذ استشارة الطبيب والعودة فى نفس اليوم .وقال:هناك قرارات لايمكن اتخاذها والإعلان عنها عبر وسائل الإعلام فقط ،لأنها قد تؤدى إلى نتائج عكسية .مبينا إلى انه سيتقدم بسؤال برلمانى إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير النقل حول الخطة البديلة لاستيعاب القادمين من الصعيد ولو بقطارات محددة الوقت لترسو فى المحطة الرئيسية لقطارات مصر برمسيس .مبينا إلى ان السؤال البرلمانى هو الاداة الرقابية المتاحة للنواب خلال العطلة البرلمانية

ومن جانبه، أوضح النائب محمد سليم عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، إلى أن هناك وعود ومقترحات وبدائل بأن يتم تذليل كافة العقبات أمام أهل الصعيد وذلك بالتشغيل الجزئى لمحطة بشتيل بالتوازى مع استقبال محطة مصر للقادمين من الصعيد والوجه القبلى.