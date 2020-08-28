عامل يروي تفاصيل قتله لوالده: "مش ندمان.. وشربت شاي جمب الجثة"

"أنت فاشل ومش نافع في شغلانة يا عاطل.. أنا سعيد إني قتلته حولني مجرم.. أبويا يستاهل القتل"، بهذه الكلمات اعترف شاب في بداية العقد الثاني من العمر بتفاصيل قتل والده، وأوضح المتهم في اعترافاته بمحضر الشرطة: "أنا قتلته علشان هو يستاهل الموت ومش ندمان".

وأشار المتهم: "بعد ما قتلت أبويا قولتله كده قتلتك، وعملت شاي وقعدت جمب الجثة.. وبعدين أخدت دش وغيرت هدومي.. وكان معاه 690 جنيها أخدتهم ومشيت روحت على القهوة".

ومن ناحية أخرى قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وقررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والاستماع لأقوال شهود العيان.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من كشف غموض العثور على جثة عجوز داخل منزله في منطقة بدر وتبين أن نجله وراء ارتكاب الواقعة وتم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة بدر، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على عجوز مقتولا داخل شقته بدائرة القسم، بالانتقال والفحص والمعاينة تبين العثور على جثة رجل في العقد الخامس من العمر ويرتدي كامل ملابسه ومصاب بجرح في رأسه، وتوصل فريق البحث إلى أن نجل الضحية وراء ارتكاب الواقعة بسبب سوء معاملة المجني عليه له.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه الحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه نظرا لسوء معاملة المجني عليه له حدثت مشادة كلامية معه وقام على إثرها بضربه بعصا على رأسه وهرب من المنزل، موضحا أنه لم يقصد قتله بل كان يدافع عن نفسه، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.